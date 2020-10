PRO Romania Diaspora se organizeaza

Întâlnire cu organizația Pro România Frankfurt. Discuții despre problemele românilor din landul Hessa. Astăzi am avut o ședință de lucru cu reprezentanții noștri de la Frankfurt pe Main, unde am dezbătut despre dificultățile celor peste 150 mii de români ce locuiesc în zona Frankfurt și ce am putea face pentru ei. Ovidiu Iane - Pro România diaspora, Andrei Dori Șerban - coordonator Pro România Frankfurt și cei doi adjuncți ai săi Alin Marian Leșu și Dragoș Stoica. Scrie Ovidiu Iane pe pagina de facebook a PRO Romania Diaspora.