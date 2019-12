Pro Romania și PNL s-au infrațit la gura sobei

O parte din parlamentarii Pro România, printre care liderul partidului, Victor Ponta, au depus în Senat un proiect de lege privind reducerea TVA de la 19% la 5% pentru lemnul de foc, un proiect identic fiind depus în Parlament și de liberali pe vremea când erau în opoziție, printre semnatarii inițiativei fiind actualul ministru al Dezvoltării, Ion Ștefan, precum și liderul deputaților PNL, Florin Roman. Pro România și PNL consideră că măsura socială ajută persoanele nevoiașe care se încălzesc la sobă.

Cei din Pro România mai spun că legea trebuie să vină la pachet cu reducerea TVA de la 19% la 16% și cu aplicarea cotei reduce de TVA de 5% pentru produsele alimentare.

„Modificarea propusa de diminuare a cotei de TVA pentru achizitia de lemn de foc de catre persoanele fizice va avea urmare directa reducerea nivelului de cheltuieli gospodaresti si sustinerea cresterii nivelului de trai. In plus, masura propusa va avea ca efect reducerea cantitatii de lemn taiat ilegal la nivel national”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

„Din informatiile furnizate de Institutul National pentru Statistica, lemnul de foc este principala sursa de incalzire in Romania, numarul gospodariilor in care se utilizeaza lemnul de foc ca mijloc de incalzire fiind de 3,415 milioane, respectiv 45,71% din totalul gospodariilor inregistrate la nivel national. In mediul rural, numarul gospodariilor care utilizeaza acest mijloc de incalzire este de 2,773 milioane, respectiv 85% din totalul locuintelor rurale”, se mai arată în proiect.

