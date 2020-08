Pro Romania Maramures a anuntat candidatii pentru CJ si Primaria Baia Mare

Filiala Pro România Maramureş a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, candidaţii pentru Consiliul Judeţean (CJ) şi Primăria Baia Mare.

La funcţia de preşedinte al CJ Maramureş va candida preşedintele filialei, Viorica Marincaş, iar la funcţia de primar al municipiului Baia Mare, Anca Manuela Remeş, avocat de profesie, potrivit agerpres.ro.

Preşedinta filialei Pro România, Viorica Marincaş a susţinut că persoanele care candidează doresc binele comunităţii şi doresc să se impună prin profesionalism.

"Am identificat candidaţii pentru oraşe, pentru municipiul Baia Mare, pentru comune, în aşa fel încât la alegerile locale echipa Pro România să se prezinte în faţa dumneavoastră cu oameni care doresc binele comunităţilor lor, care doresc să demonstreze, prin profesionalism, capacitate şi competenţă, că sunt dedicaţi oamenilor, cu fapte şi nu cu promisiuni. (...) În administraţiile locale ne dorim cu toţii să avem transparenţă decizională, oameni capabili să rezolve problemele cetăţenilor şi să nu rămânem în fază de promisiuni fără fond. (...) Am spus de mai multe ori, echipa Pro România face o politică pentru oameni, pentru binele comunităţilor, pentru ceea ce ne dorim fiecare ca cetăţean al acestui judeţ", a declarat Viorica Marincaş.

În acelaşi context, candidatul pentru primăria municipiului Baia Mare, Anca Manuela Remeş, a susţinut că este preocupată de transparenţa decizională şi dialogul cu cetăţenii.

"Am 39 de ani, sunt avocat, am acceptat cu responsabilitate şi onoare propunerea de a candida la funcţia de primar al municipiului Baia Mare din partea partidului Pro România. Am acceptat să intru în acest proiect politic şi în această echipă de profesionişti, partidul Pro România este un start up politic, intenţia noastră este de a face mai multă administraţie şi mai puţină politică. Este adevărat că avem nevoie de sprijin politic pentru ca vocea profesioniştilor să se audă pe plan local. În ceea ce priveşte intenţia mea pentru municipiul Baia Mare, prioritatea mea va fi dialogul şi transparenţa decizională în ceea ce priveşte toată activitatea administraţiei publice locale. (...) Pro România Baia Mare va pregăti un plan de administrare locală, ne gândim la un plan de administrare pe termen mediu şi lung", a spus Anca Manuela Remeş.