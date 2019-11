Pro Romania - Pro Ponta sau Pro Tudose? Cine caștiga?

E nasoală de tot treaba la PRO România! Popcorn!

Văzut de unii ca pe o adevărată gură de oxigen a stângii românești, sau centru-stânga cum zic ei, Partidul PRO România (progresist și social-liberal) a fost lansat în mai 2017 de către fostul prim-ministru Victor Ponta, fostul co-președinte ALDE Daniel Constantin și fostul prim-ministru interimar Sorin Cîmpeanu. O echipă de foști!

Toate bune și frumoase, oamenii au început să racoleze cât au putut de mult, mai ales nemulțumiții de la PSD, iar prin ianuarie 2019 s-a alăturat echipei și Mihai Tudose. La vremea respectivă, Tudose era văzut ca un super-star în partid, fost premier supărat-foc pe "dușmanul democrației și dictatorul" Dragnea și, poate, un potențial salvator al PSD-ului. Bine, nu mai e nevoie să vă reamintesc ce s-a întâmplat atunci...

Dar fiți atenți ce scria Tudose pe Facebook după ruptura de PSD: "Am avut în ultimele luni foarte multe întâlniri atât cu membri de partid, dar și cu oameni neimplicați politic, concluzia fiind aproape unanimă: nu se mai poate! Această atitudine a oamenilor m-a condus la una dintre cele mai grele decizii: demisia din PSD ca ultim gest de delimitare față de acest mod de a conduce partidul și țara...

Rămân în continuare în politică, adeptul valorilor democratice de stânga, devotat Brăilei și României. Mă voi alătura unei ECHIPE cu care împărtășesc aceleași VALORI, ECHIPEI PRO România și voi rămâne omul, brăileanul și românul pe care îl știți."

Culmea, unul dintre cele mai apreciate comentarii al acestei postări, mult mai ample ce-i drept, este asta: "Dacă ați mai fi rămas o zi în funcție să îl primiți pe prim-ministrul Japoniei, chiar credeam că vă pasă de România".

Remember episodul, nu? Rețineți această idee. Cum de ce? E cârligul de care s-a agățat Ponta, ieri, în ziua votului din Parlament: "Mihai Tudose a descoperit acum grija față de guvernare - tocmai el care a fugit de la Guvern de frica lui Dragnea și l-a lăsat pe Premierul Japoniei singur prin București! Și tocmai el care a zis că rămâne alături de noi să lupte în Parlamentul României și a plecat imediat la Bruxelles pentru 5 ani cu voturile noastre!".

Măi, Victor, e o întrebare simplă: Da' când l-ai adus în Pro România ca pe Michael Jackson și i-ai făcut osanale, atunci nu mai avea defectele astea pe care le-ai enumerat tu? Ce ți-e și cu politica asta, în viziunea ta...

Mă tot chinui de ceva ani să înțeleg logica lui Ponta. Am senzația că anumite acțiuni pe care le face sunt deliberate, doar ca să testeze cât de jos poate să ajungă, într-un soi de seppuku controlat dar nefinalizat...

Guvernul Orban a trecut, ajutat fiind și de voturile celor câțiva de la Pro România, habeamus premier et miniștrii, însă situația celui mai nou partid-balama s-a agravat. Noaptea a fost un sfetnic... obiectiv, să-i zicem, iar azi, după ce și-a băut cafeaua, Tudose a sărit pe Ponta: "n-ai vrea tu, Victor, să-ți dai tu demisia? Ca să nu te mai deranjăm..." :) Mișteaux. Sânge în frizerie!

Redau întreg contextul postării fostului premier - ați ghicit - Tudose: "... ieri era revoltat că eu am plecat de la guvern de frica lui Dragnea!!! El a plecat de la partid şi de la guvern pe Facebook… şi încă nu ne-a spus de frica cui… În condiţiile în care toooooate «negocierile» duse de Victor în ultimul timp (absolut toate fiind făcute fără girul unui for statutar) au eşuat, în condiţiile în care eşti foarte deranjat că nici cei mai apropiaţi colegi din conducerea ProRomânia nu-ţi împărtăşesc «strategiile»…. nu ai vrea tu, Victor, ca în loc să ameninţi tu cu excluderi şi schimbări de preşedinţi de organizaţii, de excluderi de membri fondatori şi oameni ce au contribuit decisiv la ceea ce e astăzi partidul… nu ai vrea tu, Victor, să-ţi dai tu demisia? Ca să nu te mai deranjăm…”

Nu aș vrea să mai fac comentarii suplimentare pe marginea acestui scandal, lucrurile sunt încă fluide și sunt tare curios interesele cui sau cărei echipe obscure ;), vor câștiga. Oricum, e meci tare. Vă dați seama, s-a ajuns la “Puie Monta” în interiorul partidului lui Ponta?!

Am vrut doar să recapitulez anumite aspecte și să încercăm să judecăm fiecare. Care o fi deznodământul?

Totodată, este foarte interesantă și declarația lui Ion Cristoiu, făcută aseară la emisiunea lui Victor Ciutacu. vizavi de subiectul celor care au “trădat” Pro România și au votat guvernul: "obiectivul a fost atât de măreț, încât am asistat la cea mai mare deconspirare, în grup, de ofițeri acoperiți. Care nu vor mai putea fi folosiți!"

Drop the mic.

P.S.: E campanie prezidențială și just so you know, citeam acum un articol pe ziaruldeiasi.ro/ și în el zice cam așa: “Prezidenţiabilul alianţei electorale ALDE-Pro România, „Alianţa pentru un om”, Mircea Diaconu, are anual o pensie în valoare totală de 95.154 de lei, potrivit declaraţiei de avere depusă la BEC. El deţine împreună cu soţia sa cinci terenuri şi cinci immobile”. Frumação!

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR