Pro si contra redeschiderii scolilor: Cum e, de fapt, in Franta

Masti obligatorii pentru toata lumea, sapun lichid din belsug si prosoape de hartie la baie, cel putin 1 metru distanta intre elevi, atat in salile de clasa, cat si pe holuri sau in curtea scolii. Sunt doar cateva dintre conditiile stricte pe care Consiliul Stiintific asociat guvernului francez le recomanda pentru ca scolile sa poata fi redeschise in siguranta la 11 mai, asa cum propune premierul Edouard Philippe.