Proaspat maritata, Silvana Riciu vrea sa devina din nou mama: „Lucram la asta!”. Cu fostul sot are un baiat si o fata

Viata bate filmul pentru cantareata de muzica populara Silvana Riciu. Daca anul trecut iesea dintr-un mariaj de 20 de ani, in toamna asta s-a recasatorit si are in plan sa-si mareasca familia in viitorul apropiat.

Silvana Riciu s-a maritat luna trecuta cu un coleg de breasla, Nicusor Ionita. Cei doi se stiau de 13 ani si au avut colaborari pe plan profesional. Sotul artistei a trecut cu brio testul celor doi copii ai ei, fata de 10 ani si baietelul de 8 ani, care l-au acceptat rapid ca pe unul de-al casei.

„Fetita mea Andrada si baietelul meu Luca sunt foarte atasati de el, il si stiau dinainte , asa incat nu a fost vreun impact”, ne-a marturisit ea.

Nicusor Ionita nu numai ca a gasit o cale usoara de a comunica cu ei, dar toti trei vor la unison marirea familiei! Prin urmare, cantareata e pregatita sa o ia de la zero cu al treilea copil.

“El ii rasfata foarte mult, are grija sa nu le lipseasca nimic, le face toate poftele, cateodata ma si cert cu el din cauza asta… Insa el iubeste foarte mult copiii si spera ca in viitorul apropiat sa aiba si un bebe la care el sa fie tata. Si daca nu as avea eu in plan, cei mici ai mei, impreuna cu el, nu mi-ar da de ales. Da, vrem un copil, insa am de facut inainte un tratament pentru altceva, nu are legatura cu sarcina si da, sigur, muncim la asta. Ce poate fi mai frumos decat sa fii un om implinit pe toate planurile? Eu ma consider o femeie implinita, o mama implinita, o artista implinita, insa intotdeauna un plus de fericire, cum e cel adus de un bebe, nu are decat sa iti faca viata si mai frumoasa!”, a declarat, pentru Libertatea, Silvana Riciu.

