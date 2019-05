Proba de tir cu arme de foc, pe Poligonul Zip Escort: Corporate Games Constanta are loc intre 6 si 8 septembrie

reprezintă cel mai mare festival sportiv internațional, multidisciplinar, dedicat celor care activează în mediul de afaceri sau în organizații2018 a reprezentat anul în care Corporate Games România s-a derulat în Constanța pentru prima oară, proba de tir cu arme de foc derulată înbeneficiind de aproape 20 de participanți din mediul de afaceri constănțean.Anul acesta, Corporate Games Constanța se va desfășura in week-endul 6 – 8 septembrie, proba de tir cu arme de foc fiind programată, sâmbată, 7 septembrie. Probele se vor derula individual masculin și feminin, participanții executând o serie de 5 focuri de pistol în calibrul 9 x 19 mm pentru reglaj și 10 pentru competiția propriu-zisă, la o distanță de 8 m. Tragerile se vor efectua din poziția stând în picioare, sub supravegherea, indicațiile și comanda intructorilor din poligon.Echipamentul folosit va fi pistolul Glock în calibrul 9 x 19 mm, țintele-tip de concurs, ochelarii și căștile de protecție fiind obligatorii în angajarea sesiunii de tragere, toate acestea fiind puse la dispoziția participanților de Poligonul Zip Escort. Pentru a da startul înscrierilor la proba de tir din cadrul Corporate Games, am deschis ieri, în prezența celor de la Corporate Games, seria pregătirilor, participând peste 10 firme constănțene ai căror angajați au recunoscut oportunitatea înscrierii într-o competiție care îi ajută, în primul rând, să socializeze și să se distreze alături de alți sportivi amatori.Informații și înscrieri în competițiile sportive Corporate Games veți găsi pe www.corporate-games.ro