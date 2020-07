Probe esentiale in dosarul demnitarului instalat de cuplul Dragnea-Valcov sa dirijeze banii publici catre baronii PSD. Interceptari, marturii si listingul discutiilor cu Dancila

Mai multe discutii telefonice pe care Ion Ghizdeanu, fostul presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP), considerat unul dintre oamenii-cheie care coordonau politica economica promovata de Liviu Dragnea si de Darius Valcov, le-a avut cu parlamentari, ministri sau primari sunt probe esentiale in dosarul in care acesta a fost trimis in judecata pentru fals intelectual in forma continuata. O afacere care avea ca miza impartirea banilor guvernamentali catre baronii PSD din ...