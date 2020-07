Probele culese de DNA cu ajutorul SRI in dosarul soțului șefei DIICOT, anulate de instanța

Instanța a eliminat probele strânse de DNA cu ajutorul SRI din dosarul Carpatica al soțului șefei DIICOT, Giorgiana Hosu. Anularea probelor, în baza deciziilor CCR, a fost decisă cu două săptămâni înainte de ultimul termen. Tribunalul București a eliminat probele realizate de DNA cu SRI și de SRI prin mandat de siguranță națională (MSN) din […] The post Probele culese de DNA cu ajutorul SRI în dosarul soțului șefei DIICOT, anulate de instanță appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.