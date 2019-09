Probele de triatlon si aquatlon din Mamaia reunesc peste 200 de sportivi straini din intreaga lume (galerie foto)

Au mai rămas 10 zile până la debutul celei de-a 11-a ediții a H3RO by Trichallenge.Pasionații de triatlon se mai pot înscrie la start, până vineri, 12 septembrie 2019.Evenimentul finanțat de Primăria Municipiului Constanța și organizat de către ACS SMARTATLETIC se va desfășura în perioada 20-22 septembrie 2019 în Mamaia și aduce la start peste 200 de sportivi străini, ce reprezintă 33 de țări din întreaga lume.Potrivit organizatorilor, ultimele locuri disponibile sunt dispuse astfel:- Distanța Half ștafetă: 3 locuri;- Olimpic individual: 6 locuri;- Olimpic ștafetă: 3 locuri;- Sprint individual: 2 locuri;- Sprint ștafetă: 6 locuri.- aquatlon 9-10 ani: 10 locuri;- aquatlon 11-13 ani: 12 locuri;- aquatlon cadeți 14-16 ani: 10 locuri;- aquatlon juniori 17-19 ani: 10 locuri;- aquatlon seniori și amatori 20 ani +: 8 locuri.Anul acesta H3RO by Trichallenge va avea o ediție specială: Cupă Europeană la Sprint, Campionate Naționale la Supersprint și Half și Cupă la Aquathlon.Probele de triatlon pe Distanța Half reprezintă, totodată, și ultima etapă din circuitul Federației Române de Triatlon – FRTRI Halfdistance. De asemenea, proba olimpică și proba sprint sunt parte din circuitul Triathlon Series Events și Romanian Triatlon Series, H3RO by TriChallenge fiind chiar ultima etapă din această serie.Sursă foto: Primăria Municipiului Constanța