Problema cu care se confrunta Flavia dupa nastere: "Vrei sa te asiguri ca respira"

Flavia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa nastere, Flavia Mihasan se confrunta cu o problema serioasa. Asistenta TV le-a marturisit fanilor ca nu mai poate sa doarma noaptea. In urma cu aproape o luna, Flavia Mihasan a adus pe lume un baietel perfect sanatos. Asistenta TV a publicat, atunci, pe contul ei de Instagram o fotografie emotionanta in care Marius Moldovan il tine in brate pe bebelusul lor. In culmea fericirii, Flavia Mihasan a scris si un mesaj emotionant in dreptul fotografiei. Insa, de cand a devenit mamica, Flavia Mihasan se confrunta cu o problema: lipsa somnului. Vezi si: Flavia Mihasan a alaptat pentru prima data in public “Cand nu poti sa adormi pentru ca vrei sa te asiguri ca respira si oricum, bebe e atat de frumo ...