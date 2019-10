Problema nationala in Uzbekistan! Functionarii publici dorm in sedinte! Lucreaza 15 ore pe zi si nu au niciun weekend liber

3 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In momentele in care participantii la o conferinta internationala din Taskent isi ocupau locurile, un oficial care se agita prin sala pentru a face ultimele aranjamente s-a prabusit brusc, noteaza Reuters. In timp ce alti functionari il scoteau pe barbatul lesinat din sala, colegii acestuia spuneau, probabil, ca acesta a fost sub o presiune prea mare in timpul pregatirilor pentru eveniment. Incidentul reflecta opinia, raspandita in Uzbekistan, ca functionarii sunt predispusi la incidente din cauza epuizarii, dupa trei ani cu zile de munca de 15 ore pe zi, fara weekenduri libere. Prin urmare, strainii, fie ca sunt oameni de afaceri sau oficiali, care vin in aceasta tara din Asia Centrala aflata in plin val de desc ...