Probleme cu elicopterul SMURD de la Iasi. O eroare a facut ca aterizarea sa fie imposibila

elicopter smurd 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de astazi, 22 septembrie 2019, elicoperul SMURD de la Iasi a pus pe jar echipajele de salvatori. Concret, inainte ca aparatul de zbor sa aterizeze, o eroare la un senzor a ingreunat misiunea pilotului. Astfel, elicopterul a fost tinut mai mult timp in aer, pilotul urmand procedura existenta in astfel de situatii. Cadrele medicale sustin ca viata echipajului medical nu a fost pusa in pericol si ca elicopterul a fost adus in siguranta la sol. Exclusiv! Un elicopter SMURD transporta de urgenta o persoana cu arsuri grave din Republica Moldova Alte surse contactate de reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi, sustin ca elicopterul s-a invartit mai multe ore in aer, pana ce a terminat combu ...