Probleme cu justita pentru organizatorii Woodstock

Organizatorii festivalului care va marca a 50-a aniversare a Woodstock au anuntat ca pregatirile vor continua, dupa ce o instanta de judecata a dat o decizie impotriva investitorului principal. Soarta Woodstock 50, programat sa aiba loc in perioada 16 - 18 august, pe pista Watkins Glen din statul New York, cu un lineup din care fac parte intre altii Jay-Z si Miley Cyrus, a fost pusa sub semnul intrebarii luna trecuta, cand investitorul principal a anuntat ca a decis anularea evenimentului. Robert Plant, Jay-Z, The Killers, Raconteurs si Miley Cyrus, la Woodstock 50 Curtea Suprema a statului New York a decis ca Amplifi Live, unitate a companiei japoneze Dentsu Inc, „nu are dreptul sa anuleze unilatera ...