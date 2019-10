Probleme de securtitate in Facebook. Mark Zuckerberg hotarat sa lupte pana la capat

Mark Zuckerberg 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apelurile din ce in ce mai presante privind „spargerea” reprezinta o amenintare „existentiala” pentru companie, potrivit patronului sau, Mark Zuckerberg, care se declara pregatit „sa mearga la lupta” si „sa dea in judecata statul” pentru a evita un astfel de scenariu, potrivit site-ului specializat Verge. Aceeasi sursa afirma ca a recuperat inregistrarea unei sesiuni de intrebari-raspunsuri tinute de Zuckerberg cu angajatii sai in luna iulie, in cursul careia el a abordat diverse subiecte, inclusiv atacurile repetate ale Elizabethei Warren, steaua in ascensiune la alegerile primare democrate in vederea prezidentialelor din 2020. „Cineva ca Elizab ...