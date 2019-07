Probleme GRAVE de sanatate pentru o legenda a fotbalului german - A facut INFARCT

Franz Beckenbauer, 73 de ani, legenda fotbalului german, a dezvăluit că nu mai vede aproape nimic cu ochiul drept. El riscă acum un accident vascular cerebral, anunță gsp.ro.

Germania fotbalistcă, și nu numai, își face griji pentru sănătatea lui . Legendarul jucător al lui Bayern, astăzi în vârstă de 73 de ani, a inaugurat deunăzi, la Bad Griesbach (Bavaria), turneul de golf care-i poartă numele.

Însă la discursul pe care l-a rostit pe scenă a șocat audiența: „Așa după cum știți, am probleme cu sănătatea de mai multă vreme. Recent am fost la o clinică de specialitate pentru că aveam tulburări circulatorii în ochi și acolo mi-au spus că am suferit un infarct retinian. Cu dreptul nu mai văd decât foarte puțin până la nimic, așa că nu vă supărați dacă am să trec pe lângă unii dintre voi fără să vă salut”.

Dar emoțiile nu s-au încheiat. Potrivit unor studii, în 90 de zile de la un infarct retinian, pacientul poate suferi un accident vascular cerebral, astfel că Beckenbauer a intrat acum pe mâna neurologilor. În 2016 și 2017, el a suferit două intervenții pe cord deschis, iar anul trecut i s-a montat un șold artificial.