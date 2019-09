Probleme grave pentru creatorul 'The Fast and the Furious' sau 'Mumia' - Ce acuzatii i se aduc in America

Rob Cohen, regizorul unor filme ca „The Fast and the Furious” (2001) şi „The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor” (2008), este acuzat de agresiune sexuală, potrivit HuffPost citat de Variety, potrivit NEWS.ro.

Aparent, Cohen a agresat sexual o femeie, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, pe când ea era inconştientă. Incidentul a avut loc în 2015, după ce Cohen a invitat-o la o întâlnire de afaceri în Manhattan, pentru a discuta o eventuală colaborare pentru un episod pilot.

HuffPost notează că femeia a început să se simtă ameţită după cina cu Rob Cohen, dar chiar şi aşa a mers cu el la un bar pentru că era încântată de ocazia oferită în carieră. Următorul lucru pe care şi-l mai aminteşte este că era goală, implicată într-un act sexual cu regizorul.

În articolul publicat sâmbătă se mai arată că femeia a făcut terapie după întâlnirea cu Cohen. Doi apropiaţi ai ei au confirmat că ea le-a povestit imediat cele întâmplate.

Avocatul regizorului, Martin Singer, a răspuns acuzaţiilor printr-o scrisoare de 13 pagini. El a spus că articolul este „unul defăimător”, care face afirmaţii „extraordinar de ofensatoare” ce sunt negate de Cohen.

Anul acesta, regizorul a primit acuzaţii asemănătoare din partea fiicei lui, Valkyrie Weather, care l-a acuzat că a molestat-o în copilărie. Cohen a negat şi acele acuzaţii.