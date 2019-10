Probleme grave pentru Ford! Aceste modele sunt chemate de urgenta in service

Ford google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Probleme mari pentru compania americana Ford. In urma cu putin timp, Ford, a lansat o notificare de urgenta referitoare la siguranta a doua modele din gama Ford F Serie Super 2019. Compania sustine ca unele vehicule asamblul puntii din spate cu blocare electronica poate avea un arbore de punte, pe partea pasagerului, fabricat dintr-un otel care nu corespunde specificatiilor companiei. In aceste conditii, arborele ar putea sa se rupa, punand in pericol siguranta celor care conduc astfel de modele. In alta ordine de idei, Ford mai specifica faptul ca, in timp ce soferul conduce masina, daca frana de mana nu este aplicata, aceasta poate duce la pierderea controlului autovehiculului, in acest fel creeandu-se riscul u ...