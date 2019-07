Probleme in accesarea cardurilor de sanatate. Ce spun reprezentantii CNAS

card google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Casa Nationala de Sanatate anunta ca platforma de accesare a cardurilor de sanatate este indisponibila, in aceasta dimineata. Nu se stie pentru cat timp. Anuntul Casei Nationale de Santate vine dupa ce medicii de familie s-au plans ca, din nou, nu pot activa cardurile pacientilor. O problema cu care se confrunta frecvent. Medicii de familie se plang ca avariile sistemului au loc tot mai des si cer autoritatilor sa ia masuri. In aceasta dimineata, CNAS a recunoscut ca sistemul nu functioneaza. Contactati de televiziune reprezentantii Casei Nationale de Santate nu au putut sa spuna cat va fi indisponibil platforma informatica. Medicii pot sa prescrie retete in continuare, insa in modul offline, asta inseamna ca po ...