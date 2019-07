Probleme in judetul Constanta din cauza furtunii. Dobrogea se afla sunt cod portocaliu de vreme severa

Județul Constanța, alături de mai multe județe din țară se află sub avertizare meteo cod portocaliu de vreme severă până mâine la ora 3.00.Potrivit ISU Dobrogea, până în prezent au fost înregistrate 3 apeluri prin 112 de pomi căzuți pe carosabil in județ: unul in Navodari, unul între Ion Corvin și Floriile și unul in Mereni.Conform ANM, în intervalul 03 iulie, ora 10 – 04 iulie, ora 03, în județele Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Ilfov, Vrancea, Galați, Brașov, Covasna, Harghita, Constanța, Tulcea, precum și municipiul București și în zona de munte a județelor Mureș și Bacău, vor fi perioade cu intensificări puternice ale vântului (rafale de peste 80...100 km/h), vijelii, grindină de dimensiuni medii și mari, frecvente descărcări electrice și averse torențiale.În intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 40 l/mp și izolat 50...70 l/mp.Astfel de fenomene se vor semnala la începutul intervalului în centrul țării și la munte, iar după-amiaza și în prima parte a nopții, mai ales în sud-est.