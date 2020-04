Probleme IN LARG - Tancurile petroliere sunt ancorate in apropierea coastelor Europei dupa ce depozitele terestre au ajuns la limita

eci de tancuri petroliere umplute cu benzină şi combustibil pentru avion sunt ancorate în apropiere de marile hub-uri pentru depozitarea produselor petroliere din Europa, neputând să îşi descarce încărcătura deoarece facilităţile terestre de depozitare sunt la capacitate maximă, pe fondul prăbuşirii cererii ca urmare a crizei coronavirusului, transmite Reuters, citată de Agerpres

Conform calculelor Reuters, o cantitate de aproape un milion de tone de produse rafinate este în prezent stocată în aproximativ 30 de tancuri petroliere ancorate în apropierea coastelor Europei.Potrivit datelor furnizate de companiile de shipping şi surselor din industria de trading, tancurile au aruncat ancora în apropiere de hub-ul de stocare şi rafinare Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) şi în mai multe locaţii din Marea Mediterană, deoarece proprietarii încărcăturilor au probleme în a găsi cumpărători sau spaţii de depozitare.Deşi unele nave sunt aşteptate să intre în curând în porturi, altele ar putea rămâne pe mare timp de mai multe săptămâni din cauza lipsei de spaţii libere în facilităţile terestre de depozitare, susţin traderii."Regiunea este supra-aprovizionată cu produse petroliere", a declarat un trader sub protecţia anonimatului.

Traderii şi sursele din industria de shipping susţin că sunt perioade mari de aşteptare la terminalele portuare din zona Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA), ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru traderii care au închiriat navele.



În plus, nivelul redus al apelor Rinului creează presiuni logistice suplimentare asupra facilităţilor de depozitare din zona ARA. Din cauza cotelor reduse ale apelor barjele pot fi încărcate doar la 50% din capacitate, ceea ce reduce cantitatea de produse petroliere care poate fi transportată spre facilităţile de depozitare aflate de-a lungul Rinului.



Rafinăriile din întreaga lume şi-au redus activitatea şi în unele cazuri au fost închise, din cauza reducerii cererii de combustibil

ca urmare a pandemiei de coronavirus. Analiştii de la firma de consultanţă Rystad Energy susţin că cererea de petrol în Europa va scădea în acest an cu 2,3 milioane de barili pe zi, până la 12,7 milioane de barili pe zi, ceea ce înseamnă un declin de 11,2% comparativ cu o cerere medie de 14,3 milioane de barili pe zi în 2019. În ceea ce priveşte estimările pentru luna aprilie 2020, acestea arată o scădere de 35% a cererii de combustibili până la 4,7 milioane de barili pe zi.



La rândul său, Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) a prognozat miercuri că în în luna aprilie a acestui an, cererea mondială de petrol ar urma să scadă cu 29 de milioane de barili pe zi, până la aproximativ 70,4 milioane de barili pe zi, un nivel care ultima dată a fost înregistrat în 1995. În aceste condiţii, IEA susţine că niciun acord de reducere a producţiei nu va putea compensa, în totalitate, scăderile pe termen scurt cu care se confruntă piaţa petrolieră.