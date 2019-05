Probleme in paradis! O soferita a intrat pe contrasens, incercand sa parcheze! Ghinionul ei avea sa inceapa cand, din fata, a aparut o alta soferita! Schimb dur de replici

Cearta femei 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intamplare inedita pe o strada din muncipiul Iasi. Cel mai probabil, din neatentie, o soferita a intrat pe strada A. Panu, o strada cu sens unic. Pana aici nimic anormal, problema a aparut atunci cand, soferita, a intrat pe sensul pe care avea interzis... In timp ce inainta pe straduta, o strada extrem de aglomerata, din fata a aparut o alta masina condusa regulamentar tot de o femeie. Intalnirea ''face to face'' nu a fost una tocmai placuta, ajugandu-se la numeroase jigniri. Circulatia in zona s-a blocat timp de 15 minute, momente in care femeia care circula regulamentar a incercat sa o convinga ca tocmai a incalcat legislatia rutiera si ar trebui sa dea cu spatele. Minute in sir, feme ...