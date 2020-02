Probleme in PNL! Predoiu i-a criticat pe parlamentarii liberali la scena deschisa: 'Orban mi-a dat libertatea' / VIDEO

Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, propus pentru un nou mandat, a declarat marti la audierea din comisiile parlamentare de specialitate, că parlamentarii PNL au gresit prin abrogarea pensiilor speciale ale magistratilor.

„Am trimis la Parlament un punct de vedere. În acord cu premierul, care mi-a dat libertatea de a avea un punct de vedere diferit față de grup și în acord cu conducerea liderului de grup, pot să am o poziție diferită. Am arătat în acel punct de vedere, pe 15 pagini, ca instrumentul legislativ adoptat în Parlament nu a fost corect nici pe fond, nici pe tehnică legislativă. Nu mai trebuie ca pensia in plata sa depaseasca salariul in plata al unor magistrati”, a zis Cătălin Predoiu.