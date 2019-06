PROBLEME in Republica Moldova! Igor Dodon ar putea anula decretele semnate de Pavel Filip: Au fost semnate contrar Constitutiei

Igor Dodon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Republicii Moldova Igor Dodon, ar putea anula astazi decretele semnate la 9 iunie de Pavel Filip, care se refera la dizolvarea Parlamentului si stabilirea datei alegerilor anticipate. Declaratia a fost facuta luni, in cadrul emisiunii „Politica” de la TV8, anunta Unimedia. Criza politica si incertitudinea se adancesc in Republica Moldova „Aceste decrete au fost semnate contrar Constitutiei, or, data alegerilor se stabileste dupa ce au fost consultate fractiunile parlamentare. In primul rand, Filip nu poate sa fie presedinte, in al doilea rand, el nu s-a consultat cu nimeni. Cel mai probabil maine (n.r. - astazi, 11 iunie) , dupa ce ma voi consulta cu fractiunile, voi anula a ...