Probleme la Eco Sud. Acuzații privind posibilie ilegalitați in serie care pun in pericol sanatatea bucureștenilor și a ilfovenilor

Societatea comerciala ECO SUD SA a solicitatat revizuirea autorizatiei integrate de mediu pe care o detine pentru operarea depozitului de deseuri din comuna ilfoveana Vidra.

Astfel, putem gasi accesand site-ul APM Ilfov (VEZI AICI), formularul de solicitare depus de Eco Sud precum si raportul de amplasament:

Lecturand informatia de aici, vom observa ca la data depunerii solicitarii Eco Sud sustinea ca finalizase construirea celulelor 6,7 si 8 si cere revizuirea autorizatiei de mediu pentru a le putea pune in functiune. In realitate insa, in data de 27 noiembrie 2019 ( asadar, ulterior datei depunerii solicitarii de revizuire a autorizatiei de mediu ) situatia din teren ne arata clar ca cei de la Eco Sud au cam mințit în acte și înscrisuri publice. Pe scurt, cele trei celule pentru care s-a solicitat autorizarea, nu doar ca nu sunt finalizate, ba chiar ca au si grave probleme de ordin tehnic. De pilda, impermeabilzarea celulei 6 este total compromisa, dovada fiind - dupa cum se poate observa si din fotografiile de mai jos, cele doua bule albe care s-au format din cauza infiltararii levigatului sub stratul de impermeabilizare. Cu alte cuvinte, tot ceea ce se va depozita in aceasta celula se va infiltra in pamant si va afecta puternic panza freatica din acea zona. Cat despre celulele 7 si 8 problemele celor de la Eco Sud sunt evidente: cum să ceri autorizarea pentru doua celule despre care afirmi ca e finalizata constructia lor, cand se vede cu ochiul liber ca nici macar nu s-a inceput procesul de impermeabilizare?!

Că problemele grave trenează acolo o arată și întâmplările din anii trecuți când din cauza nerespectării obligațiilor asumate prin insasi autorizatia integrata de mediu s- ajuns la grave evenimente de mediu care distrug ecosistemele din jur și care pun in mare pericol sănătatea populației din zonă.

Un astfel de eveniment grav de mediu a fost poluarea de la balta Vadul lui Moș, luna august a anului 2018. Precizăm că acest eveniment face deja obiectul unei cercetari penale demarate de Direcția de Ordine Publică din cadrul IGPR (vezi raspuns GNM – Comisariat Ilfov la solicitarea GSL - VEZI AICI).

Tot Eco Sud este si la originea unui alt eveniment grav de mediu, semnalat de consilierul USR Octavian Berceanu in iulie 2019:

Atunci, useristul Berceanu a alertat presa si toate autoritatile competente, reusind astfel sa stopeze deversarea unei cisterne cu levigat in raul Arges, levigat ce provenea de la Depozitul Eco Sud din comuna Vidra din judetul Ilfov.

Consilierul de la USR, in postarea sa pe facebook din iulie 2019, acuza de implicare in evenimentele produse de Eco Sud, a unei firme cu sustinere politica, fara a preciza clar a cui este firma la care facea referire. Surse din politica ilfoveana spun ca ar fi vorba chiar despre comisarul sef de la Comisariatul Garzii de Mediu Ilfov. Comisarul sef Emil Grigore ar fi unul din cei care sustin puternic „spatele„ Eco Sud si inchid ochii la toate ilegalitatile acestei societati. Acea cisterna care transporta levigatul in iulie 2019, este inregistrata pe societatea comerciala Calipso GEF. Din istoricul de la Registrul Comertului se observa ca Emil Grigore , comisarul sef de la GNM – Comisariatul Ilfov a avut calitate de asociat in aceasta firma. O simpla coincidenta?!

Având in vedere istoricul bogat în scandaluri imense de poluare și deversări ilegale, este cel puțin revoltător faptul ca formularul de solicitare depus de Eco Sud a APM Ilfov prin care solicita revizuirea autorizatiei de mediu, în sensul extinderii acesteia și pentru celule 6, 7 si 8, la capitolele în care se prezintă accidentele de mediu cu care s-a confruntat societatea pe perioada funcționării, nu sunt semnalate niciunul din aceste evenimente, făcându-se doar precizări despre deversările din 2005 cauzate de ploile torențiale, în condițiile în care societatea este cercetată penal în mai multe dosare pentru deversări ilegale, întâmplate nu doar acum 14 ani, ci și de foarte multe ori după deversările din 2005.

Rămâne de văzut dacă funcționarii de la APM Ilfov, responsabili cu inspecția la Depozitul Eco Sud de la Vidra vor constata că acest depozit și noile celule sunt conforme cu prevederile legale?! Din păcate, întâmplările din trecutul apropiat precum și intangibilitatea în fata legii cu care se laudă unii de la Eco Sud, ne indică faptul că cei de la APM Ilfov vor fi mai degrabă tentați să închidă ochii și să se prefacă din nou că Eco Sud respecta legea. Problema gravă este însă faptul că sănătatea a sute de mii de persoane este pusă în pericol din cauza neregulilor de la construcția celulelor 6,7 și 8 de la Depozitul Eco Sud de la Vidra.