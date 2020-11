Probleme la instalatiile Spitalului Mobil de la Letcani. La minus 7 grade Celsius tevile ar putea sa inghete

Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf Parascheva" din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a declarat duminica, 8 noiembrie, ca a depistat probleme cu instalatia de incalzire a Spitalului Mobil de la Letcani, unde in cazul in care temperaturile de afara vor scadea sub minus 7 grade Celsius tevile ar putea sa inghete.