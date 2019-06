Probleme la magazine Auchan din Bucuresti si din tara: Au fost INCHISE in urma unor atacuri

Mai multe magazine Auchan din Bucureşti şi din alte oraşe din ţară nu au fost deschise vineri din cauza unei probleme legate de fluxurile de date interne, dar în scurt timp acestea vor fi repuse în funcţiune, a declarat pentru AGERPRES Tiberiu Dăneţiu, director de marketing Auchan România.

"Am constatat că avem o problemă cu fluxurile de date în această dimineaţă şi de aceea nu am deschis magazinele. Nu s-au transferat datele cum trebuie în cazul sistemelor de plată şi de aceea am preferat să nu deschidem magazinele ca să nu genereze probleme cumpărătorilor.Vrem să evităm astfel de lucruri pentru că în primul rând vrem să oferim serviciile standard cumpărătorilor noştri. Interesul nostru este clientul", a precizat Dăneţiu.

El a subliniat că toate echipele retailerului lucrează în zonele cu probleme pentru rezolvarea incidentului în cel mai scurt timp şi deschiderea magazinelor în cursul zilei de vineri.

Întrebat despre posibilitatea unui atac cibernetic, cum de altfel au apărut mesaje pe Facebook, Dăneţiu a menţionat că problema nu are nicio legătură cu acest lucru.

"Nu are nicio o legătură. De regulă un atac informatic se întâmplă pe toată reţeaua, nu doar în câteva magazine. Este fix o problemă de fluxuri de date interne şi decizia noastră a fost de nu deschide magazinele decât în condiţii bune pentru cumpărătorii noştri. De altfel avem şi mai multe magazine deschise", a subliniat reprezentantul Auchan.

Problemele menţionate au apărut în Bucureşti la magazinele Auchan din AFI Cotroceni, Berceni, Drumul Taberei şi Crângaşi, dar şi în oraşele Craiova, Braşov şi Timişoara.

