Probleme majore pentru Raiffeisen Bank Romania: a inregistrat o scadere de 16% a profitului net in primul trimestru, la 178 milioane lei

Subsidiara din România a băncii austriece Raiffeisen Bank a anunţat, miercuri, că a înregistrat o scădere de 16% a profitului net în primul trimestru, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 178 milioane lei (37,4 milioane euro), în pofida creşterii veniturilor operaţionale, relatează News.ro.

Raiffeisen Bank a înregistrat în primul trimestru al anului venituri operaţionale de 615 milioane de lei, cu 11% mai mari decât în T1 2018.

”Profitul net a scăzut cu 16%, până la 178 milioane de lei, în trimestrul întâi al acestui an, faţă de perioada similară din 2018. Activele totale au crescut în T1 2019 până la 40,62 miliarde de lei (creştere de 9%, an la an)”, se arată în comunicat.

Portofoliul de credite al băncii a ajuns la 26,50 miliarde de lei, o creştere de 14%, an la an.

“Am continuat să creştem echilibrat, dacă ne gândim la finanţările pe care le-am acordat companiilor sau populaţiei şi la rezultatele obţinute din activitatea de tranzacţionare. Avem satisfacţia că suntem unul dintre finanţatorii şi susţinătorii importanţi ai economiei româneşti. Pe de alta parte însă, raportăm un profit în scădere la 31 martie 2019, din cauza unor cheltuieli mai mari pentru salarii, taxe, contribuţii la fondul de garantare a depozitelor, costuri cu reglementări cum sunt MIFID II, PSD2, dar şi a efortului mare al băncii pentru transformarea digitală”, a spus Steven van Groningen, preşedinte & CEO Raiffeisen Bank.

Totodată, împrumuturile nete acordate clientilor au crescut cu 15% in T1 2019, creştere susţinută mai ales de finanţările pentru companii mari şi medii, dar şi de creditele de consum pentru populaţie.

”Creditele acordate companiilor mari si medii din Romania au crescut cu 20% la 31 martie 2019, an la an, iar creditele de consum pentru populaţie au avansat în ultimul an cu 11%. Rata creditelor neperformante a scăzut la 4,2% la finalul T1 2019”, se arată în comunicat.

Depozitele atrase de Raiffeisen Bank de la clienţi au avansat cu 9% (an la an), ajungând la 33,11 miliarde de lei la 31 martie 2019.