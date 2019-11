Probleme mari pe Piața RCA. Asociațiile de consumatori trag semnalul de ALARMA - Va fi o TRAGEDIE cu ceea ce va urma!

Noi veşti îngrijorătoare de pe piața asigurărilor RCA, polița pe care toți șoferii din România sunt obligați să o încheie. Organizațiile de consumatori au luat poziție faţă de posibilele schimbări anunțate de autorități, referitor la plafonarea prețurilor practicate de service-uri pentru piesele de schimb și eliminarea posibilității de a încheia asigurări RCA cu valabilitate de o lună. Mai exact, au fost făcute memorii către Parlament - (VEZI AICI) și către Administrația Prezidențială.

Pe fondul modificărilor legii impuse de Comisia Europeană și al intențiilor făcute publice de responsabilii Consiliului Concurenței, a venit rândul asociațiilor de consumatori să își exprime punctul de vedere.

Într-un comunicat de presă, care sintetizează conținutul unor memorii formulate către Administrația Prezidențială și Parlament, Confederația Națională a Federațiilor și Asociațiilor de Consumatori(CONROM) își exprimă îngrijorările cu privire la intențiile Consiliului Concurenței de a plafona prețurile practicate de service-uri pentru piesele de schimb, dar și de a elimina posibilitatea achiziționării de polițe RCA pe o lună.

CONROM, care reprezintă 28 de asociații și 4 federații, afirmă că plafonarea vine în contradicție cu principiile economiei de piață, cu legile și Constituția României și susțin că o astfel de măsură ar fi nedreaptă în condițiile în care, în urma solicitării Comisiei Europene, asigurătorii vor av ea posibilitatea de a stabili tarifele de vânzare fără restricții sau control prealabil. ” În timp ce pentru asigurători se discuta și se caută soluții pentru acordarea unor facilități (necesitatea abrogarii prevederilor ce limitează cheltuielile administrative și de vânzare ale poliței de asigurare, existența unor tarife care sunt doar orientative, etc.), pentru service-urile auto se vorbește despre plafonarea prețurilor. Astfel, România a primit scrisoare de la Comisia Europeană să nu plafoneze cheltuielile administrative ale societăților de asigurare, deoarece aceste plafonari sunt contrare Directivelor europene, iar pe de altă parte domnul Președinte al Consiliului Concurenței face afirmații privind plafonarea serviciilor altor operatori econimici (service-urile auto)!”, transmit cei de la CONROM.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a transmis și faptul că asigurătorii au cheltuieli prea mari de administrare și vânzare și că se caută soluții pentru reducerea lor, chiar și în contextul în care CE a dispus eliminarea plafonului de 25% pentru aceste cheltuieli.

Pe de altă parte, Confederația susține că afirmațiile conform cărora prețurile RCA riscă să crească din cauza tarifelor practicate de service-uri nu sunt justificate. ” Nejustificate sunt și susținerile conform cărora o majorare a prețurilor s-ar datora service-urilor auto, având în vedere că, în România, prețurile polițelor RCA au rămas aproape neschimbate timp de aproximativ 15 ani (de la nivelul anilor 2005), în contextul în care atât salariul minim cât și cel mediu a crescut de 4 ori în această perioada. Pentru consumatori este important că prețul polițelor RCA să fie stabilit la un nivel rezonabil, însă la fel de important este accesul la servicii de reparație de cea mai înalta calitate, astfel încât să nu fie afectată siguranță circulației pe drumurile publice și, implicit, a consumatorilor.”, arată sursa citată.

Potrivit Biroului Asigurătorilor din România (BAAR), costurile medii ale reparațiilor au crescut cu 14%, pe parcursul anului 2018, putând fi evidențiate creșteri atât în ceea ce privește prețul pieselor cât și tarifele pentru ora de manoperă. BAAR a arătat că aceste concluzii au fost trase în urma analizării a peste 300.000 de calculații unice.

CONROM aduce și argumente de natură legală, care pot fi consultate mai jos, dar afirmă și că afirmațiile venite dinspre Consiliul Concurenței pot influența procesul legislativ, în condițiile în care în această perioadă se lucrează la modificările legii RCA. De asemenea, Confederația afirmă că eliminarea polițelor RCA pe o lună, o altă propunere susținută de Consiliul Concurenței, ar aduce prejudicii consumatorilor.

Pe de altă parte, CONROM face referire la o practică a asigurătorilor care plătesc direct păgubiților un avans pentru a își repara mașina avariată. Această practică este legală, însă, spun cei de la CONROM, într-un punct de vedere similar cu cel al Asociației Service-urilor Auto (ASSAI), sprijine evaziunea fiscală și reparațiile neconforme, care pun în pericol siguranța în trafic. „În prezent societățile de asigurări efectueză plata despăgubirilor în avans către persoanele păgubite doar în baza unor cereri de despăgubire, fără prezentarea unor documente justificative.Cu banii primiți de la asigurătorul RCA, persoanele păgubite se prezintă la service-uri neautorizate care nu emit facturi fiscale pentru reparațiile efectuate, care montează pe autovehiculele persoanelor păgubite piese achiziționate fără facturi fiscale. Este incontestabil că acest mod de despăgubire (plata despăgubirii în avans după mecanismul actual) favorizează evaziunea fiscală, muncă la negru, producând astfel grave prejudicii statului român. Tocmai pentru aceste motive eventualele modificări legislative trebuie să cuprindă dispoziții legale conform cărora despăgubirile achitate în avans de către asigurătorul RCA să fie efectuate în baza documentelor fiscale justificative emise de către societăți autorizate conform legii și nu cum se întâmplă în prezent doar în baza unei cereri de despăgubire.”, arată comunicatul de presă.

CONROM mai spune că a făcut demersuri către toate instituțiile abilitate să controleze Consiliul Concrenței și că se așteaptă la măsuri din acest punct de vedere. ” Proiectele legislative adoptate într-o perioada incertă din punct de vedere politic (în astfel de perioade se pot produce erori) pot avea consecințe negative majore asupra unei industrii, drept pentru care solicităm domnului Bogdan Chiritoiu să fie rezervat în afirmații publice de natură să provoace presiune la nivelul autorităților cu atribuții de legiferare. Față de această împrejurare, CONROM aduce la cunoștință publicului faptul că s-a adresat organelor statale cărora legea le conferă atribuții de control și supraveghere a activității desfășurate de Consiliul Concurenței, urmând că, pe baza argumentelor prezentate, acestea să dispună măsurile prevăzute de lege, inclusiv convocarea domnului Bogdan Chiritoiu, pentru a prezența clarificări cu privire la afirmațiile făcute recent în spațiul public și pentru a indică motivele, rațiunile și temeiurile de drept care justifică această luare de poziție, care afectează în mod negativ procesul de modificare a legislației din domeniul asigurărilor RCA, aflat în curs de desfășurare.”, transmit reprezentanții Confederației.

