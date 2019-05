Probleme pentru actorul care l-a interpretat pe John Snow. Vezi ce a patit

John Snow google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul englez Kit Harington se afla sub tratament dupa incheierea serialului „Game of Thrones” in care a jucat rolul principal, a transmis reprezentatul lui. Intr-un comunicat citat de Reuters se arata: „Kit a decis sa foloseasca aceasta pauza din programul lui ca ocazie de a petrece un timp intr-un centru de sanatate pentru a-si rezolva cateva probleme personale”. George RR Martin, dupa Game of Thrones: ”Finalul cartii va fi diferit, vor fi si unicorni...” Nu au fost date detalii legat de natura problemelor cu care se confrunta Harington, insa presa americana a scris ca el a fost afectat de finalul show-ului de televiziune, fiind tratat contra stresului, epuizarii si c ...