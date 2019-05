Probleme pentru Daniel Craig la filmarile pentru „Bond 25”

Daniel Craig google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul Daniel Craig va fi operat la o glezna dupa ce s-a accidentat in timpul filmarilor pentru cel de-al 25-lea lungmetraj din franciza „James Bond”. Intr-un mesaj publicat pe Twitter, reprezentanti ai francizei au anuntat: „Daniel Craig va fi supus unei interventii minore la glezna in urma unei accidentari din timpul filmarilor in Jamaica. Productia va continua in vreme ce Craig se va recupera timp de doua saptamani. Filmul ramane sa fie lansat la aceeasi data, in aprilie 2020”. Rami Malek este omul rau in noul film Bond. „Voi avea grija ca Bond sa nu aiba o misiune usoara” La jumatatea lunii mai, ziarul The Sun scria ca actorul in varsta de 51 de ani a cazut in ti ...