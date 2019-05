Probleme pentru Emil Boc. A fost dat in judecata

Emil Boc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asociatia Profesionistilor din Presa Cluj (APPC) a dat in judecata Primaria Cluj-Napoca si a cerut instantei sa oblige institutia condusa de Emil Boc sa organizeze conferinte de presa cel putin o data pe luna. Potrivit unui comunicat al APPC transmis ieri, asociatia a incercat rezolvarea pe cale amiabila a problemei, insa notificarile adresate Primariei Cluj-Napoca au ramas fara efect. Emil Boc, audiat in Dosarul Microsoft „APPC a initiat o actiune la Tribunalul Cluj prin care urmareste obligarea Primariei Cluj-Napoca sa organizeze conferinte de presa conform Legii nr. 544/2001, . Demersul survine in contextul in care cea mai recenta conferinta de presa organizata de institutia mentionata a avut loc i ...