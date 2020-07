Probleme pentru fostul avocat personal al lui Donald Trump - Michael Cohen a fost reincarcerat

Fostul avocat personal al lui Donald Trump Michael Cohen, condamnat la trei ani de închisoare cu privire la diverse fraude şi încălcarea legislaţiei electorale, a fost reîncarcerat, la şase săptămâni după ce a fost autorizat să-şi ispăşească pedeapsa la domiciliu, din cauza pandemiei covid-19, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Michael Cohen a respins condiţiile arestului său la domiciliu şi a fost trimis, în consecinţă, într-o închisoare federală”, a declarat joi pentru AFP un purtător de cuvânt al Biroului federal al închisorilor.

Purtătorul de cuvânt nu a precizat ce ”condiţii” a respins fostul avocat newyorkez şi nici în ce închisoare a fost trimis.

Cotidianul The New York Post (NYP) l-a surprins săptămâna trecută pe Michael Cohen, în vârstă de 53 de ani, mâncând îtr-un restaurant francez situat în apropiere de locuinţa sa la New York.

Citește și: OMS, noi recomandări cu privire la COVID-19. Ce trebuie să facem pentru a ne feri de acest coronavirus

Ziarul a scris, cu o imagine drept dovadă, că această masă ”ar putea să-l coste libertatea” pe Cohen.

Michael Cohen a fost condamnat în decembrie 2018 la trei ani de închisoare, pentru că a cumpărat tăcerea a două foste presupuse amante ale lui Donald Trump în timpul campaniei prezidenţiale din 2016, încălcând legislaţia electorală, cu privire la fraudarea impozitelor sale şi la minţitrea Congresului.

Încarcerat în mai 2019, el s-a putut întoarce acasă la 21 mai.

Avocaţii săi au arătat că antecedentele sale medicale, inclusiv ”probleme pulmonare” îl fac deosebit de vulnerabil faţă de noul coronavirus.

După ce a muncit timp de zece ani pentru Trump Organization şi s-a prezentat drept ”pitbull”-ul lui Donald Trump, Cohen s-a întors împotriva fostului magnat newyorkez în domeniul imobiliar.

El dă asigurări că delictele pe care le-a comis le-a comis la cererea miliardarului republican.