Probleme pentru Nissan - Moody's a retrogradat constructorul japonez la A3 din cauza vanzarilor slabe in SUA

Agenţia de evaluare financiară Moody's a coborât vineri, cu o treaptă, ratingul atribuit constructorului auto japonez Nissan Motor Co, citând vânzările slabe de pe piaţa din SUA şi declinul profitului anual, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Moody's a precizat că ratingul Nissan a fost retrogradat de la "A2" până la "A3", adăugând că perspectiva asociată este una negativă, ceea ce înseamnă că o nouă retrogradare este posibilă.Nissan, companie afectată de arestarea fostului preşedinte Carlos Ghosn la finele anului trecut, a raportat o scădere de 45% a profitului operaţional în exerciţiul fiscal care s-a încheiat la 31 martie 2019, iar pentru acest an se aşteaptă la o nouă scădere de 28%."Retrogradarea reflectă continua scădere a profitabilităţii Nissan, din cauza vânzărilor slabe din SUA, cea mai mare piaţă a sa. Perspectiva negativă asociată ratingului Nissan reflectă riscurile de execuţie pe măsură ce Nissan îşi implementează strategia de business la nivel global, reformarea guvernanţei corporatiste şi stabilizarea alianţei cu Renault", a informat vicepreşedintele Moody's, Motoki Yanase.Grupul auto francez Renault SA este cel mai mare acţionar de la Nissan. Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan fost extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi.În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.