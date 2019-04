Probleme pentru Orange Romania. Ce se intampla cu cifra de afaceri

orange google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Orange Romania a anuntat astazi ca a inregistrat o scadere de 2% a cifrei de afaceri in primul trimestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 265 milioane euro, in principal pe fondul modificarii tarifelor de interconectare pentru apelurile de voce mobila. ”In intervalul ianuarie-martie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 265 milioane de euro, in scadere cu 2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in principal pe fondul modificarii tarifelor de interconectare pentru apelurile de voce mobila (Mobile Termination Rates) si al scaderii usoare a vanzarilor de echipamente comparativ cu primul trimestru din 2018”, se arata in comunicat. La 31 martie, Orange Romania ...