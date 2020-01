Probleme peste probleme: George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut, executat silit (document)

Date din publicaţia de vânzare



Biroul executorului judecătoresc Sarkis Ionică anunţă organizarea unei proceduri publice pentru valorificarea unor imobile situate în localitatea Ovidiu, proprietatea GNK Shipping & Trading LD SRL, Middle East Trading SRL şi, fostul patron al restaurantului Beirut din Constanţa.Licitaţia va avea loc pe data de 12 februarie, ora 11.30, la sediul executorului judecătoresc Sarkis Ionică. Participanţii la această procedură vor putea achiziţiona un imobil situat în localitatea Ovidiu, zona sector Padocuri şi Fânar, incinta Ferma 1 - lot 2/1, compus din construcţiile cu destinaţia de fânar, în suprafaţă de 1.075 mp, identificat prin număr cadastral 108439-C1, şopron în suprafaţă de 193 mp, demolat, identificat prin număr cadastral 108439-C2, şi cabină în suprafaţă de 8 mp, identificat prin număr cadastral 108439-C3, precum şi terenul aferent intravilan în suprafaţă totală de 16.032 mp, imobil înscris în cartea funciară nr. 108439 a localităţii Ovidiu, având alocat numărul cadastral 108439.Imobilul a fost dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 2481/24.10.2002 emis de BNP Crişan (declaraţie autentică nr. 5/12.01.2009 emis de BNP Crişan), proprietatea debitorului GNK Shipping And Trading LD SRL, cu sediul în Ovidiu, care, împreună cu debitorii Middle East Trading SRL şi George Karam, datorează creditoarei Garanti Bank SA suma de 117.698,38 de dolari plus suma de 98,96 de euro, reprezentând debit, plus suma de 11.808,27 lei, reprezentând cheltuieli de executare silită, inclusiv TVA 19%. Valoarea imobilului este de 3.570.091 de lei (echivalentul sumei de 766.706 euro), reprezentând preţul de evaluare stabilit conform Raportului de evaluare întocmit de expertul tehnic judiciar Agachi Ştefan Ciprian, la data de 16.06.2018.Licitaţia va începe de la 75% din preţul de pornire a primei licitaţii, respectiv de la valoarea de 2.677.568,25 de lei. Dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei şi există cel puţin doi licitatori, la acelaşi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puţin de 30% din preţul de pornire a primei licitaţii. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care începe licitaţia.Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil scos la mezat trebuie să-şi prezinte pretenţiile la Biroul Executorului Judecătoresc Sarkis Ionică, înaintea datei stabilite pentru vânzare. De asemenea, cei care doresc să cumpere imobilul urmărit silit sunt invitaţi să depună, până Ia termenul stabilit pentru vânzare, o cauţiune reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei.Respectivul imobil este grevat de următoarele sarcini şi drepturi reale, conform extrasului de carte funciară pentru informare nr. 43859/10.04.201: act notarial nr. 410/31.03.2014, emis de Crişan Carastoian Delia, intabulare drept de ipotecă pentru garantarea creditului în valoare de 135.000 de dolari şi celelalte obligaţii de plată aferente creditului; se notează interdicţiile de înstrăinare, grevare, dezmembrare, închiriere, comasare şi demolare în favoarea Garanti Bank SA; somaţie emisă la data de 04.04.2018 de BEJ Sarkis lonică, în dosarul nr. 195/2018. Executarea silită se efectuează în baza titlului executoriu constând în contract de credit nr. 23024 din data de 31.03.2014. modificat şi completat prin act adiţional nr. 1/27.02.2015 şi act adiţional nr. 2/23.02.2016; contract de ipotecă mobiliară nr. 23025 din data de 31.03.2014, modificat şi completat prin act adiţional nr. 1127.02.2015; contract de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 410/31.03.2014 de către BNP Delia Crişan Carastoian şi încheierea nr. 3879, din data de 21.03.2018, pronunţată de Judecătoria Constanţa, în dosarul nr. 6414/212/2018, prin care s-a încuviinţat executarea silită împotriva debitorilor.Înfiinţată în anul 2002, Middle East Trading SRL are sediul social în oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa. Capitalul social subscris, de 950 de lei, integral vărsat, este compus din 95 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Asociaţi persoane fizice sunt:cu 20% din capitalul social, şi, cu 80% din capitalul social. Administratorii firmei, care se ocupă de comerţul cu ridicata al materialului lemnos, al materialelor de construcţii şi al echipamentelor sanitare, sunt: Karam George, Charbel Karam, Antoine Karam.În anul fiscal 2016, Middle East Trading SRL a avut şase salariaţi, a declarat o cifră de afaceri de 1.136.464 de lei şi o pierdere de 88.540 de lei. De asemenea, în anul fiscal 2017, societatea cu un singur salariat a raportat o cifră de afaceri de zero lei şi o pierdere de 60.322 de lei. Situaţia financiară pe anul 2018 este următoarea: niciun salariata, o cifră de afaceri de zero lei şi o pierdere de 1.423 de lei.Cu sediul social în oraşul Ovidiu, strada Portului, GNK Shipping & Trading LD SRL a fost înmatriculată în anul 2002. Capitalul social subscris, de 500 de lei, integral vărsat, este compus din 50 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei.este asociat unic. Administratorii societăţii, care se ocupă de comerţul cu ridicata al materialului lemnos, al materialelor de construcţii şi al echipamentelor sanitare, sunt: Antoine Karam, Karam Charbel şi Kabous Mounib.În anul fiscal 2016, societatea cu trei salariaţi a raportat o cifră de afaceri de zero lei şi o pierdere de 64.883 lei. De asemenea, în anul fiscal 2017, firma cu un singur salariat a înregistrat o cifră de afaceri de zero lei. Situaţia financiară pe anul 2018 arată astfel: un singur salariat, o cifră de afaceri de zero lei şi o pierdere de 33.373 lei.Reamintim că George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut din Constanţa, a fost condamnat la opt ani, o lună şi zece zile de închisoare cu executare. Câteva zile mai târziu, George Karam a fost dat în urmărire! Ulterior, acesta a fost depistat la Cluj. Restaurantul Beirut din Constanţa a fost distrus de un incendiu, în data de 5 aprilie 2014. Atunci şi-au pierdut viaţa Ioana Nicoleta Cengher, Mihaela Tucă şi Nicoleta Vasiliţeanu. În ceea ce priveşte partea civilă, Judecătoria Constanţa a acordat în primă instanţă despăgubiri de aproape opt milioane de euro, ceea ce reprezintă o premieră în Justiţia din Constanţa, având în vedere că infracţiunile sunt din culpă. Curtea de Apel Constanţa a micşorat daunele de la opt la un milion de euro.În luna noiembrie 2019, Curtea de Apel Constanţa a anunţat condamnările finale în dosarul restaurantului Beirut: George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut din Constanţa, a fost condamnat la opt ani, o lună şi zece zile de închisoare cu executare; SC Middle East Parteners SRL - amendă penală în valoare de 840.000 de lei, Pavel Constantin - condamnare de şapte ani, nouă luni şi 20 de zile închisoare cu executare, Jurcă Dumitru - condamnare de cinci ani şi şase luni de închisoare cu executare, SC Tinel Cristi SRL - amendă penală în valoare de 653.333,33 de lei, Zdru Mihaela - condamnare doi ani şi patru luni de închisoare, Nirlu Sultana - amendă administrativă în cuantum de 1.000 de lei, Nirlu Gheorghe - un an de închisoare, Coroianu Florentina Gica - un an şi o lună de închisoare. Curtea de Apel Constanţa a mai dispus acordarea sumei de aproximativ un milion de euro cu titlul de daune morale şi materiale. Decizia Curţii de Apel Constanţa este definitivă.