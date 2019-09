Probleme tehnice pentru un tramvai! Circulatia lor este intrerupta in aceasta zona - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente, din cauza unor probleme tehnice, circulatia tramvaielor din Podu de Piatra este intrerupta. Conform vatmanului, tramvaiele nu mai pot circul din cauza ca exista un fir blocat pe linia de tramvaie. Calatorii au fost redirectionati catre alte mijloace de transport in comun. CTP va interveni in zona pentru a remedia situatia. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto probleme tehnice ctp ...