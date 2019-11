Procedura care sterge din creier amintirile urate. A fost folosita cu succes pe cei cu inimile frante

Ceva ce am vazut pana acum doar in lumea fictiva a peliculelor, posibilitatea de a ne sterge amintirile urate din memorie forteaza granita din zona SF in lumea reala. O procedura la care lucreaza in prezent oamenii de stiinta canadieni ar putea sa ajute persoanele care au trecut printr-o experienta traumatizanta sa uite complet de ea.