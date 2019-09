Proces bomba la Curtea de Apel Iasi! Un controversat afacerist barladean, abonat la banii publici, este in mijlocul unui scandal de proportii

Dan Dobrovolschi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un dosar greu, in care s-au calculat prejudicii de peste 100.000 de euro, drept daune morale impotriva unui ziar vasluian, a ajuns la Curtea de Apel, unde astazi se judeca recursul. Protagonistii in acest dosar sunt cotidianul Vremea Noua din Vaslui si firmele omului de afaceri Dan Dobrovolschi, o mai veche cunostinta a spitalelor din Iasi. Una din firmele sale, Media Class Barlad, a asigurat acum sase ani cateringul unor spitale universitare, iar in urma unor controale de la Protectia Consumatorilor si Directia de Sanatate Publica a fost nevoit si rezilieze contractele, din cauza calitatii indoielnice a mancarii bolnavilor. De exemplu, la Spitalul Clinic "Parhon" s-a ajuns pana la stabilir ...