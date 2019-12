Proces important!: Azi s-ar putea decide rejudecarea dosarului Retrocedarilor din Constanta!

Radu Ştefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa, cere rejudecarea dosarului Retrocedărilor din Constanța! Solicitarea va fi analizată azi de judecătorii Curții de Apel București.În prezent, Radu Ştefan Mazăre se află în detenţie, el fiind condamnat definitiv la nouă ani de închisoare în Dosarul Retrocedărilor din Constanţa.Tot azi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României va analiza cererea Agenţiei Naţionale de Integritate de verificare a averii lui Radu Ştefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa!Dosarul se află pe rolul Înaltei Curţi din 14 decembrie 2016, iar termenul de azi este al doilea stabilit în prezenta cauză.În acest dosar, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dictat aproape 120 de ani de închisoare:Radu Ştefan Mazăre: nouă ani de închisoareNicuşor Daniel Constantinescu: cinci ani de închisoare.Constantin Racu: şase ani şi zece luni de închisoare.Daniela Ramona Dospinescu: şapte ani şi şase luni de închisoare.Ion Marica: cinci ani de închisoare.Cristian Talpău: patru ani de închisoare.Nora Alina Chircă: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru ani.Dan Miron: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.Bogdan Ghiţulescu: patru ani de închisoare.Răsvan Mircea Tudorache: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru ani.Paraschiva Barbu: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.Niculae Nejloveanu: doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de patru ani.Mihai Sergiu Ceacîreanu: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de şapte ani.Bogdan Gabriel Sandu: patru ani de închisoare.Daniel Ene: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de şapte ani.Georgică Giurgiucanu: cinci ani şi şase luni de închisoare. Foarte important, Înalta Curte a trimis spre rejudecare la Curtea de Apel Bucureşti cu privire la infracţiunea de uz de fals, în formă continuată, prevăzută de art. 291 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. (1969), reţinută în sarcina inculpatului Giurgiucanu Georgică.Emil Dragoş Săvulescu: cinci ani şi şase luni de închisoare.Aurel Jean Andrei: doi ani se dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Cristina Budei: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Viorel Pană: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Mihai Camboianu: cinci ani de închisoare.Valentin Gheorghe Ionescu: cinci ani de închisoare.Cristian Borcea: cinci ani de închisoare.Ruxandra Luminiţa Darie: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Marius Puşcaşi: trei ani de închisoare.Puşcaşi Carmen: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pe un termen de încercare de cinci ani.Înalta Curte a încetat procesul penal faţă de inculpatul Andrei Sozanski pentru infracţiunea de fals intelectual, în formă continuată, prevăzută de art. 289 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. (1969) şi art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale (pct. F - Rechizitoriu).Graţiela Rusu: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Sanda Gabriela Radu: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Claudia Cealera: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Luminiţa Călătoru: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Silvia Stanciu: doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de patru ani.Dima Alin Horaţiu: şase ani de închisoare.