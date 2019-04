Procesiune pe strazile din Iasi. Duminica Floriilor in Biserica Romano- Catolica - FOTO, LIVE VIDEO

Procesiune pe strazile din Iasi Duminica Floriilor in Biserica Romano Catolica 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 14 aprilie, credinciosii romano- catolici sarbatoresc Duminica Floriilor, zi care marcheaza si inceputul Saptamanii Mari. În aceasta duminica este si Ziua Tineretului, zi in care tinerii, cu ramuri în mâini, vor porni intr-o procesiune pe strazile din oras. Astfel, duminica, 14 aprilie, tinerii vor pleca in procesiune dupa ora 15:30 de la biserica "Sfânta Tereza a Pruncului Isus" (cartierul Nicolina), biserica "Sfântul Anton" (cartierul Dacia), Parohia Dancu, Parohia Tomesti si Parohia Valea Lupului catre catedrala "Sfânta Fecioara Maria, Regina" din centrul oras ...