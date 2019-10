Procesul castigat de jurnalistul Paul-Arne Wagner: Atitudinea pasnica se vede chiar din inregistrarile depuse la dosar de Jandarmerie!

Jandarmeria a depus in instanta inregistrari video din care reiesea ca jurnalistul german Paul-Arne Wagner, care a filmat in Teleorman documentarul "Aici nu-l avem decat pe Dragnea", nu a avut nicio intentie de a tulbura protestul din 20 iunie din fata Guvernului Romaniei. Mai mult, Paul-Arne Wagner are o atitudine pasnica si sta linistit langa doi jandarmi, fapt confirmat chiar de martori.