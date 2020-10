Procesul comisarului Gavriș cu IGPR continua la Tribunalul Bucuresti

O solicitare mai puțin obișnuită a IGPR a fost respinsă, vineri, de Curtea de Apel București. Este vorba despre o cerere de stramutare a procesului în care comisarul Radu Gavriș contestă ordinul de detașare la IPJ Harghita, ultimul semnat de Liviu Vasilescu înainte de demisie. Avocata Elenina Nicuț, cea care a obținut pentru Radu […] The post Procesul comisarului Gavriș cu IGPR continuă la Tribunalul Bucuresti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.