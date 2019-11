Procesul de votare s-a incheiat și in Australia. Cați romani au votat

Procesul de votare s-a încheiat în Australia, aproape 1.000 de români fiind înregistraţi că s-au prezentat la urne, potrivit Agerpres. Potrivit platformei online a Biroului Electoral Central, în cele şase secţii deschise în această ţară – la Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth, Sydney şi Brisbane – au votat 989 de români. În secţia de la Sydney The post Procesul de votare s-a încheiat și în Australia. Câți români au votat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.