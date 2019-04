Procesul lui Liviu Dragnea, amanat. Liderul PSD a iesit in aplauze si huiduieli de la ICCJ

Judecătorii au admis cererea avocaţilor de amânare a procesului DGASPC Teleorman, în care Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanţă, fiind stabilit termen pe data de 20 mai, la ora 11:00. Liviu Dragnea a ieşit din sediul instanţei supreme, după ce a fost audiat de magistraţi, el fiind aplaudat de către susţinători, dar şi The post Procesul lui Liviu Dragnea, amânat. Liderul PSD a ieşit în aplauze şi huiduieli de la ÎCCJ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.