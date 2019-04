Procesul lui Liviu Dragnea. Instanta a decis amanarea judecarii pentru 20 mai

Liviu Dragnea

Momente tensionate si busculada la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde liderul PSD Liviu Dragnea s-a prezentat la termenul de judecata in procesul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman.

Astfel, judecatorii au amanat pentru data de 20 mai procesul lui Liviu Dragnea!

Avocatii inculpatilor din dosarul DGASPC Teleorman au cerut amanarea, pentru a astepta decizia Curtii Constitutionale din 19 aprilie.

Dragnea a plecat de la ICCJ, fara a face declaratii, fiind flancat de jandarmi. El a fost huiduit, dar si aclamat de oamenii veniti la sediul instantei supreme.

Unul dintre aparatorii din dosar, Toni Neacsu, a declarat, luni, la sosirea la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, potrivit News.ro, ca este putin probabil ca instanta de judecata sa se pronunte inainte de solutia CCR privind completurile de trei judecatori. Toni Neacsu a spus ca, daca se da o solutie in dosar inainte ca CCR sa se pronunte, decizia Curtii Constitutionale nu va mai putea influenta in niciun fel decizia instantei deja definitiva.

Luni, presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu.

