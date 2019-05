Procesul lui Liviu Dragnea se incheie luni. Cand vor da judecatorii verdictul final

Procesul aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) în care este judecat și președintele PSD, Liviu Dragnea, se va încheia luni. Completul format din 5 judecători al ÎCCJ a luat această decizie după ce a respins toate solicitările formulate de apărători, iar DNA – care a renunțat la solicitările formulate anterior – The post Procesul lui Liviu Dragnea se încheie luni. Când vor da judecătorii verdictul final appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.