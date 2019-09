Procesul lui Valcov, la un pas de rejudecare: Inalta Curte amana dosarul pentru ca CCR nu a motivat decizia in cazul completurilor specializate

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a amanat o luna audierile de martori in procesul in care Darius Valcov contesta condamnarea la 8 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie, deoarece Curtea Constitutionala nu a motivat decizia in cazul completurilor nespecializate in fapte de coruptie.