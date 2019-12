Procter & Gamble deschide o noua fabrica la Urlati, cea mai mare investitie a companiei in Romania

Procter Gamble deschide, in 2021, o noua fabrica la Urlati, in care va produce capsule de detergent lichid pentru Ariel si Lenor, a anuntat, joi, Antoine Brun, vicepresedintele Procter Gamble Europa de Sud-Est, in cadrul unei conferinte in care compania a marcat 25 de ani pe piata locala. ...