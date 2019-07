Procuroarea care a bruscat fetița din Baia de Arama, urmarita penal de SIIJ

Maria Pițurcă, procurorul de la Parchetul Curţii de Apel Craiova, care a bruscat-o pe Sorina, fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă, în timp ce copilul era ridicat din casa asistentului maternal pentru a fi dat spre adopţie, este urmărită penal pentru purtare abuzivă. Procuroarea s-a prezentat joi dimineață la sediul Secţiei de investigare The post Procuroarea care a bruscat fetița din Baia de Aramă, urmărită penal de SIIJ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.